Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkârcılar ne zaman ki azabı yakından görürler, yüzleri simsiyah kesiliverir. O zaman onlara “İşte, isteyip durduğunuz azap budur!” denir. Mülk Sûresi: 27 HADİS: Allah’ın en çok sevdiği oruç, Davud’un (as) orucudur. Ki, o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Camiü’s-Sağir, No: 130

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