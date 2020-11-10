Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsan zanneder mi ki, öldükten sonra Biz onun kemiklerini toplayamayacağız? Bilâkis Biz onun parmak izlerine kadar toplamaya kàdiriz. Kıyamet Sûresi: 3-4 HADİS: Bir kötülük yaptığında arkasından hemen bir iyilik yap. Camiü’s-Sağir, No: 246

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