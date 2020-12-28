Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İsyankârlar nihayet oraya [Cehenneme] gider. Orada çağlar boyu kalırlar. Orada ne serinlik vardır, ne içecek soğuk su... Nebe Sûresi: 22-24 HADİS: Biriniz Kur'ân'ı hatmettiğinde şöyle duâ etsin: “Allah'ım, kabrimde yalnız kaldığımda korku ve yalnızlığımı gider.” Camiü’s-Sağir, No: 324

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.