Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yemin olsun inkârcıların ruhunu tâ derinden söküp alan meleklere. Ve mü’minlerin ruhlarını kolayca alanlara... Nâziat Sûresi: 1-2 HADİS: Bir eve girdiğinizde ev halkına selâm veriniz. Çıktığınızda da onları selâmla Allah'a ısmarlayınız. Camiü’s-Sağir, No: 339

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