Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bu Kur’ân, recmedilmiş şeytanın sözleri değildir. O hâlde (ondan yüz çevirip) nereye gidiyorsunuz? Tekvir Sûresi: 25-26 HADİS: Biriniz Rabbinden rızık istediğinde helâl olanı istesin. Camiü’s-Sağir, No: 372

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