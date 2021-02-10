Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mü’min erkeklere ve kadınlara eziyet eden, sonra tevbe etmemiş olan kimseler için Cehennem azabıyla beraber bir de dünyada azap vardır. Bürûc Sûresi: 10 HADİS: Sabah namazını kıldığınızda rızık aramayı bırakıp uyumayınız. Camiü’s-Sağir, No: 397

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