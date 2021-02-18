Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnsan neden yaratıldığına bir baksın! (...) İnsanı bir damla sudan yaratan, sonradan diriltmeye de kàdirdir. Târık Sûresi: 5-8 HADİS: Çocuk sağını solundan ayırdığında ondan namaz kılmasını isteyin. Camiü’s-Sağir, No: 410

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