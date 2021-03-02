Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar dağlara bakmazlar mı, nasıl dikilmiştir? Yeryüzüne bakmazlar mı, nasıl döşenmiştir? Gâşiye Sûresi: 19-20 HADİS: Biriniz kızdığında sussun. Camiü’s-Sağir, No: 423

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