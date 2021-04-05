Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar bütün batıl düşünce ve inançlardan uzaklaşıp ihlâsla, bir olan Allah’a iman ederek ibadet etmek, namaz kılmak ve zekâtı vermekten başka şeyle emrolunmamışlardı. İşte kadim olan doğru din budur.

Beyyine Sûresi: 5

HADİS:

Fâsık biri medhedildiğinde Allah gazaplanır ve bundan dolayı Arş sallanır.



Camiü’s-Sağir, No: 480