Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Müşriklerden ve Ehl-i Kitap’tan olan inkârcılar halkın en şerlileridir. Hanif dini olan tevhid dinine girmedikçe Cehennem ateşinde ebediyen kalacaklardır. Beyyine Sûresi: 6 HADİS: Şerri dokunabilecek kötü adamlara rastladığınızda selâm veriniz. Ki, size karşı olan kötü düşünceleri ve düşmanlıkları dinsin.

Camiü’s-Sağir, No: 481

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