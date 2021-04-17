Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mizanı hafif gelenlerin sığınağı ise Hâviyedir. Hâviye nedir bilir misin? O kızgın bir ateştir. Kària Sûresi: 8-11 HADİS: Baba çocuğuna kendisinden razı olduğunu gösteren bir bakışla baktığında, evlât bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Camiü’s-Sağir, No: 494

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