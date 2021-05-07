Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O takva sahipleri ki, görmedikleri halde Allah’a ve O’nun bildirdiklerine iman ederler, namazlarını huşu ile kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak ederler.

Bakara Sûresi: 3

HADİS:

Dört şey vardır ki, kişinin bahtiyarlık alâmetidir: Hanımının saliha olması, çocuklarının hayırlı olması, arkadaşları ve birlikte çalıştığı kimselerin dindar olmaları ve rızkını memleketinde kazanması.



Camiü’s-Sağir, No: 523