26 Mayıs 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İman eden ve salih amel işleyenlere müjdeler olsun ki altlarından ırmaklar akan Cennetler onlar için hazırlanmıştır.
Bakara Sûresi:25
HADİS:
Nice binilen hayvan vardır ki, binicisinden daha hayırlıdır, ondan daha çok Allah’ı zikreder.
Camiü’s-Sağir, No: 544
Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.