Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman eden ve salih amel işleyenlere müjdeler olsun ki altlarından ırmaklar akan Cennetler onlar için hazırlanmıştır.

Bakara Sûresi:25

HADİS:

Nice binilen hayvan vardır ki, binicisinden daha hayırlıdır, ondan daha çok Allah’ı zikreder.

Camiü’s-Sağir, No: 544