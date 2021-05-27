27 Mayıs 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O Cennetlerde rızık olarak bir meyve yediklerinde “Bu daha önce yediğimiz rızıktandır” derler. Rızıkları dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz zevceler vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.
Bakara Sûresi:25
HADİS:
Dünyaya önem verme ki, Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.
Camiü’s-Sağir, No: 539
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