Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ben göklerin ve yerin gizliliklerini de bilirim, sizin açığa vurduklarınızı ve gizlediklerinizi de bilirim.

Bakara Suresi: 33

HADİS:

Bütün insanlar sabahları çıkarlar; ya rızasına uygun işler yaparak kendilerini Allah’a satar ve Cehennem azabından kurtarmış olurlar veya kendilerini azaba müstehak ederler.

Camiü’s-Sağir, No: 552