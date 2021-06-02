02 Haziran 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ben göklerin ve yerin gizliliklerini de bilirim, sizin açığa vurduklarınızı ve gizlediklerinizi de bilirim.
Bakara Suresi: 33
HADİS:
Bütün insanlar sabahları çıkarlar; ya rızasına uygun işler yaparak kendilerini Allah’a satar ve Cehennem azabından kurtarmış olurlar veya kendilerini azaba müstehak ederler.
Camiü’s-Sağir, No: 552
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