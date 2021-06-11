Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’ın huzurunda rükûa giden cemaatle beraber siz de rükûa gidin. Bakara Sûresi: 42 HADİS: Bir kötülüğe götüren, ulaşılması mümkün olmayan bir şeye yönelik olan ve istek duyulmaması gereken şeye karşı aşırı istekten Allah’a sığınınız.

Camiü’s-Sağir, No: 562

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