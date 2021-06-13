Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Fakat bu, Allah’tan korkanlardan başkasına pek ağır gelir. Bakara Sûresi:45 HADİS: Gündüz oruç tutmak için sahur yemeğinden; gece kalkıp ibadet etmek için öğlen uykusundan yardım isteyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 567

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