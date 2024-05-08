Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سزلر قوجه إسپارطه‌يى دگل، بلكه بيوك بر مملكتى تنوير ايده‌جك ألكتريقلرڭ ماكينستلرى حكمنده‌سڭز. ماكينه‌نڭ چرخلرى بربرينه معاونته مجبوردر. Nurdan Katreler Sizler koca Isparta’yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 157

Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.