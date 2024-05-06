Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Ona (kıyamete) dair bilgi ancak Allah katındadır; lâkin insanların çoğu bunu bilmez. A’raf Suresi: 187 HADİS: Kişi ile şirk ve küfür arasındaki perdenin kalkması namazı terk etmektir. Namaz, küfre ve şirke engeldir. Camiü’s-Sağir, No: 1717

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