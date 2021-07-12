Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ahiretin kahredici azabı, o inkârcıları beklemektedir. Bakara Sûresi:90 HADİS: Dünyada insanlara en çok eziyet veren, Kıyamet Günü Allah katında en çok azap görecek olandır.

Camiü’s-Sağir, No: 603

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