Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Yahudîler ne zaman söz vermişlerse içlerinden bir topluluk kesinlikle o ahdi bozmuştur. Doğrusu onların çoğu iman etmezler. Bakara Sûresi: 100 HADİS: Kıyamet Gününde en çok hasret çekecek olan, ilim öğrenme fırsatı verildiği halde öğrenmeyen ve ilminden başkaları istifade ettiği halde kendisi faydalanamayan kimsedir. Camiü’s-Sağir, No: 609

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