Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “...Allah tarafından size inzal edilen kitabınızın hakikatini gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah sizin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.” Bakara Sûresi: 140 HADİS: Bir kötülük yaptığında ardından hemen bir iyilik yap. Gizli yaptığın kötülük için gizli iyilik yap. Açıktan yaptığın kötülüğe karşılık açıktan iyilik yap.

Camiü’s-Sağir, No: 652

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