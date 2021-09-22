Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Beni zikredin ki Ben de sizi rahmetimle ve lütfumla anayım. Benim nimetlerime şükredin, sakın nankörlük edenlerden olmayın. Bakara Sûresi: 152 HADİS: Oturmadan önce iki rekât namaz kılarak mescidlerin hakkını verin.

Camiü’s-Sağir, No: 666

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.