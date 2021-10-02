02 Ekim 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey insanlar! Allah’tan başka ilâh yoktur, bu sebeple sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O rahmeti her şeyi kuşatan Rahman ve şefkati ebediyen bütün inananları saran Rahîm’dir.
Bakara Sûresi: 163
HADİS:
İnsanların dünyada kaygısı en büyük olanı mü’min kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de ahireti için kaygı çeker.
Camiü’s-Sağir, No: 680
Okunma Sayısı: 1751
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.