Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey insanlar! Allah’tan başka ilâh yoktur, bu sebeple sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O rahmeti her şeyi kuşatan Rahman ve şefkati ebediyen bütün inananları saran Rahîm’dir.

Bakara Sûresi: 163

HADİS:

İnsanların dünyada kaygısı en büyük olanı mü’min kimsedir. Çünkü hem dünyası, hem de ahireti için kaygı çeker.

Camiü’s-Sağir, No: 680