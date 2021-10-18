18 Ekim 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İşte onlar, hidâyete mukabil dalâleti, bağışlanmaya karşılık azâbı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar!
Bakara Sûresi: 175
HADİS:
Musîbete uğramış mü’minin duâsını ganimet bil.
Camiü’s-Sağir, No: 700
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