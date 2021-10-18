Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte onlar, hidâyete mukabil dalâleti, bağışlanmaya karşılık azâbı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar! Bakara Sûresi: 175 HADİS: Musîbete uğramış mü’minin duâsını ganimet bil. Camiü’s-Sağir, No: 700

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