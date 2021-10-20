Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın kitabı hakkında aralarında ihtilâfa düşerek bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar da kesinlikle hakikati anlamaktan uzak olanlardır. Bakara Sûresi: 176 HADİS: İlim öğrenmek için sabah erken çıkın. Çünkü bunda bereket ve başarı vardır.

Camiü’s-Sağir, No: 702

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