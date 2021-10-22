22 Ekim 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İmanlarında sâdık olanlar, Allah’tan gerçekten korkan müttakîler işte bunlardır.
Bakara Sûresi: 177
HADİS:
Affet. Cezalandıracaksan suç miktarınca cezalandır. Yüze vurmaktan sakın.
Camiü’s-Sağir, No: 704
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