Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İmanlarında sâdık olanlar, Allah’tan gerçekten korkan müttakîler işte bunlardır. Bakara Sûresi: 177 HADİS: Affet. Cezalandıracaksan suç miktarınca cezalandır. Yüze vurmaktan sakın. Camiü’s-Sağir, No: 704

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