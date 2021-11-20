Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi, bu yüzden onlar mü’minlerle alay ederler. Halbuki o takvâ sahipleri ahirette üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bakara Sûresi: 212 HADİS: En üstün sadâka, sıhhatin yerinde iken, dünya malına karşı aşırı istekliyken, zenginliği umup fakirlikten korkarken verdiğin sadâkadır. Camiü’s-Sağir, No: 733

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