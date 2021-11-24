Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara öyle sıkıntı ve musîbetler erişti ve onlar öyle sarsıntılara uğradılar ki peygamberlerine “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek hale geldiler. Şunu bilin ki “Allah’ın yardımı yakındır.” Bakara Sûresi: 214 HADİS: En üstün sadâka, su içirmektir. Camiü’s-Sağir, No: 736

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