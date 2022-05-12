12 Mayıs 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ey Resulüm, de ki: “Allah size hakikati göstermiştir. Öyle ise, İbrahim’in tevhid-i hakikî olan Hanif dinine uyun. İbrahim hiçbir zaman Allah’a şirk koşanlardan değildi.”
Âl-i İmran Suresi: 95
HADİS:
Allah’ım... Cemâline bakma lezzetini; ziyan verici bir zarara ve şaşırtıcı bir fitneye uğramadan Sana kavuşma aşkını Senden diliyorum.
Camiü’s-Sağir, No: 905
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