Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kendilerine Allah tarafından apaçık deliller ve bürhanlarla kitap geldikten sonra, aralarında bölünerek ihtilâfa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

Âl-i İmran Suresi: 105

HADİS:

Allah’ım, hata ile yaptığım kusurları, kasten yaptığım kusurları, şakayla ve ciddî olarak işlediğim kusurları affet. Bütün bunlar bende vardır.



Camiü’s-Sağir, No: 916