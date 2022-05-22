22 Mayıs 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kendilerine Allah tarafından apaçık deliller ve bürhanlarla kitap geldikten sonra, aralarında bölünerek ihtilâfa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.
Âl-i İmran Suresi: 105
HADİS:
Allah’ım, hata ile yaptığım kusurları, kasten yaptığım kusurları, şakayla ve ciddî olarak işlediğim kusurları affet. Bütün bunlar bende vardır.
Camiü’s-Sağir, No: 916
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