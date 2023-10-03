Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onlara Kur’ân ile öğüt ver ki kendi kazandıkları ile kendilerini tehlikeye atmasınlar... En’am Suresi: 70 HADİS: Şüphesiz, ben insanların kalbini yarıp bakmakla ve göğüslerini açmakla emrolunmadım. Camiü’s-Sağir, No: 1448

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