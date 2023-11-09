Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve (dünyada) size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız.

En’am Suresi: 94

HADİS:

...İhtiyaç fazlası malı esirgeme. Yoksa Allah da senden esirger.

Camiü’s-Sağir, No: 1493