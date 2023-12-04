Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolda ve hidayet üzereolanı da en iyi bilen Odur. En’am Suresi: 117 HADİS: İyilikleri kendisini sevindiren, kötülükleri ise kendisini üzen kimse gerçek mü’mindir. Camiü’s-Sağir, No: 1513

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