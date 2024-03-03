Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ben size Rabbimin gönderdiklerini tebliğ ediyor ve nasihat ediyorum. Ben, Allah’ın verdiği ilimle, sizin bilmediğinizi biliyorum.” A’râf Suresi: 62 HADİS: İman, verilen sözden dönmemek için bir bağdır. Mü’min sözünden dönmez. Camiü’s-Sağir, No: 1679

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.