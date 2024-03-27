Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O beldelerin ahâlisi, geceleyin onlar uykuda iken azâbımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi olmuşlardı? A’raf Suresi: 97 HADİS: Gündüz oruç tutmak için sahur yemeğinden; gece kalkıp ibadet etmek için öğle uykusundan yardım isteyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 567

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