Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mûsa “Ey Rabbim,” diye duâ etti. “Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine eriştir. Merhametlilerin en merhametlisi Sensin.” A’raf Suresi: 151 HADİS: Allah, Kadir Gecesini ümmetime hediye etmiş, ondan önce kimselere vermemiştir. Camiü’s-Sağir, No: 1040

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