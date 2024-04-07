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7 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

07 Nisan 2024, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“(Ey Rabbim!) Hem bu dünyada, hem âhirette bize iyilik ver. Biz tevbe edip Sana yöneldik.”

A’raf Suresi: 156

HADİS:

Fıtır sadakası, oruç tutan için boş söz ve günahlardan temizliktir. Fakirler için ise bir rızıktır. 

Camiü’s-Sağir, No: 2303

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