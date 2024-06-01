Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Kâfirlerin ordusuyla karşılaştığınız zaman onların çokluğuna bakıp arkanızı dönmeyin.

Enfâl Suresi: 15 HADİS: Günah işlememek suretiyle kendinizi yerin şahitliğinden koruyunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 1758

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