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1 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

01 Haziran 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ey iman edenler! Kâfirlerin ordusuyla karşılaştığınız zaman onların çokluğuna bakıp arkanızı dönmeyin.

Enfâl Suresi: 15

HADİS:

Günah işlememek suretiyle kendinizi yerin şahitliğinden koruyunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 1758

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