Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hakka kulak tıkadıkları halde “İşittik” diyenler gibi olmayın. Enfâl Suresi: 21 HADİS: Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Onda biri ise hayvancılıktadır. Camiü’s-Sağir, No: 1775

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