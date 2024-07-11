Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekât veren ve yalnız Allah’tan korkan kimseler imar eder. Tevbe Suresi: 18 HADİS: Kadın dört şey için nikâh edilir: Serveti için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanını tercih et. Camiü’s-Sağir, No: 1810

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