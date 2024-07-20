Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah yolunda seferber olmazsanız, O sizin başınıza acı bir felâket verir ve yerinize sizden başka bir topluluğu getirir. Tevbe Suresi: 39 HADİS: Dürüst tüccar Kıyamet Günü Arş’ın gölgesinde olacaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 1821

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