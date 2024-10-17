Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onlar azâbı gördüklerinde için için pişmanlık duyarlar. Sonra haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilir. Yûnus Suresi: 54 HADİS: Hayâ ve dili muhafaza imandan iki bölümdür. Hayâsızlık ve dili kötüye kullanma ise, münafıklıktan iki bölümdür. Camiü’s-Sağir, No: 2032

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