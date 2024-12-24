Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin. Ben, acıklı bir günün azâbının size erişmesinden korkarım.” Hûd Suresi: 25 HADİS: Süleyman (as) mal, saltanat veya ilmi tercih hususunda serbest bırakıldı; o ilmi seçti. İlmi seçtiği için kendisine saltanat ve mal da verildi. Camiü’s-Sağir, No: 2140

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