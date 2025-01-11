11 Ocak 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Hûd dedi ki: “Doğrusu ben Allah’ı şahit tutuyorum; siz de şahit olun ki ben Onu bırakıp koştuğunuz ortaklardan uzağım...”
Hûd Suresi: 54
HADİS:
Miraca çıkarıldığım gece Cennete girdim, bir hışırtı işittim. “Yâ Cebrail, bu nedir?” diye sordum. “Bu, müezzin Bilâl’dir” dedi.
Camiü’s-Sağir, No: 2157
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