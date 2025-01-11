Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hûd dedi ki: “Doğrusu ben Allah’ı şahit tutuyorum; siz de şahit olun ki ben Onu bırakıp koştuğunuz ortaklardan uzağım...”

Hûd Suresi: 54

HADİS:

Miraca çıkarıldığım gece Cennete girdim, bir hışırtı işittim. “Yâ Cebrail, bu nedir?” diye sordum. “Bu, müezzin Bilâl’dir” dedi.

Camiü’s-Sağir, No: 2157