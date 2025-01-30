Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Halkın malından hiçbir şeyi eksiltmeyin. Fesat çıkararak yeryüzünü karıştırmayın.” Hûd Suresi: 85 HADİS: Dua mü’minin silâhı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. Camiü’s-Sağir, No: 2192

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