Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onların girecekleri yer Adn Cennetleridir ki, Rahmân onu kullarına görmedikleri halde vaad etmiştir. Muhakkak ki Onun vaadi yerini bulacaktır. Meryem Sûresi: 61 HADİS: Müslümanı öldürmek ancak kâfire yakışan bir davranıştır. Müslümana sövmek ise günahtır. Bir Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması helâl değildir. Camiü’s-Sağir, No: 2912

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