Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik ve onda azabımıza dair tehditleri çeşitli şekillerde açıkladık, tâ ki insanlar günahtan sakınsınlar yahut kendileri için ibrete vesile olsun.

Tâhâ Sûresi: 113

HADİS:

Diretenler hariç bütün ümmetim Cennete girer; bana itaat eden Cennete girer, emirlerimi dinlemeyenler ise diretenlerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 3001