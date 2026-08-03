03 Ağustos 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik ve onda azabımıza dair tehditleri çeşitli şekillerde açıkladık, tâ ki insanlar günahtan sakınsınlar yahut kendileri için ibrete vesile olsun.
Tâhâ Sûresi: 113
HADİS:
Diretenler hariç bütün ümmetim Cennete girer; bana itaat eden Cennete girer, emirlerimi dinlemeyenler ise diretenlerdir.
Camiü’s-Sağir, No: 3001
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