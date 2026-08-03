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3 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

03 Ağustos 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik ve onda azabımıza dair tehditleri çeşitli şekillerde açıkladık, tâ ki insanlar günahtan sakınsınlar yahut kendileri için ibrete vesile olsun.

Tâhâ Sûresi: 113

HADİS:

Diretenler hariç bütün ümmetim Cennete girer; bana itaat eden Cennete girer, emirlerimi dinlemeyenler ise diretenlerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 3001

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