Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نورڭ خاص طلبه‌لرندن بعضيلرينڭ بر ضعيف طمارينى بولوب خدمتِ نوريه‌دن واز گچيرمك ويا ضعيفلشديرمك ايچون نورڭ و نور طلبه‌لرينڭ دشمنلرينڭ چوق پلانلرى وار. Nurdan Katreler Nur’un has talebelerinden bazılarının bir zayıf damarını bulup hizmet-i Nuriyeden vazgeçirmek veya zayıflaştırmak için Nur’un ve Nur Talebelerinin düşmanlarının çok planları var. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 484

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