Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Kıyamet gününün zelzelesi, muhakkak ki pek büyük bir şeydir.

Hac Sûresi: 1 HADİS: Hz. Peygamber bir hastayı ziyarete gittiğinde şöyle derdi: “Merak etme, zararı yok. Günahları temizleyicidir inşaallah.” Camiü’s-Sağir, No: 3132

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